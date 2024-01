Migranti e accoglienza. Biffoni: "Fondamentale la rete dei Comuni"

"I Comuni sono sempre in prima fila, quotidianamente, per realizzare percorsi di reale integrazione dei migranti, con particolare attenzione alle persone più fragili. Al ministero dell’Interno va il nostro ringraziamento per aver creduto al valore di questa rete di Comuni che ha fatto dello scambio reciproco un modus operandi stabile". Lo ha detto il sindaco di Prato e delegato Anci all’Immigrazione, Matteo Biffoni, parlando nella giornata conclusiva del progetto europeo Lgnet2, coordinato dal ministero dell’Interno (Direzione centrale per le Politiche migratorie), Autorità di Gestione Fami, in collaborazione con Anci e fondazione Cittalia, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

I Comuni aderenti all’iniziativa si sono ritrovati a Roma nella sede intitolata a David Sassoli del Parlamento europeo in Italia. Il progetto Lgnet2 fa affidamento su un’ampia rete interistituzionale e multilivello costituita da 16 aree metropolitane e/o grandi città italiane che operano sotto il coordinamento del ministero dell’Interno. "Alla base di Lgnet c’è una visione condivisa – ha detto ancora Biffoni – sull’importanza di prendersi cura delle persone anche come investimento sul benessere dell’intera comunità, sia in termini di risposta alle situazioni di marginalità e disagio sociale sia di efficientamento dei servizi locali. Le risorse assegnate ai Comuni aderenti hanno determinato effetti positivi per l’intera struttura comunale, impattando su tutti i settori della macchina amministrativa locale. La validità degli obiettivi raggiunti consentirà ad altri importanti Comuni di aderire alla terza edizione".