Migliaia di sacchi di sabbia. Carabinieri in prima fila

Vanno avanti le attività di soccorso dei carabinieri sul territorio della provincia. Oltre ai normali presidi in questi giorni difficili ha fornito un grande apporto anche l’associazione nazionale in congedo, molto presente nel territorio anche con una struttura di protezione civile, che ha fornito supporto sia alla viabilità nelle arterie di maggiore criticità sia nel confezionamento di decine di migliaia di sacchetti di sabbia, predisposti con il prezioso aiuto di numerosi volontari giunti nella sede di via dell’Ippodromo, distribuiti nelle zone di emergenza per proteggere abitazioni ma anche per ricompattare argini e scarpate intaccati dalle acque.

"L’opera dei carabinieri ’anziani’ – si legge in una nota dell’Arma – è stata sicuramente da esempio per le nuove generazioni, mantenendo vivo e saldo lo spirito del servizio incondizionato verso la popolazione. Infatti, una ventina di allievi sottufficiali della scuola di Firenze Castello, nelle giornate di sabato e domenica, hanno abbandonato l’uniforme, calzato stivali, imbracciato pale e tanta buona volontà per aiutare la popolazione colpita nella zona di Santa Lucia e Carmignanello".

Nelle varie verifiche in atto da segnalare anche la messa in sicurezza del patrimonio culturale, opera iniziata dal personale del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale che, unitamente a personale della Compagnia di Prato, sta via via verificando le condizioni di siti monumentali, biblioteche ed archivi storici. Il primo sito ispezionato è stata la biblioteca Villa Giamari di Montemurlo che ha contenuto bene il parziale allagamento subito.