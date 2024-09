Mezzana in vetta dopo il colpaccio in Vallata. Polisportiva Naldi, continua la favola bella

Il programma di ieri, riguardante il secondo turno, presentava una serie di incroci interessanti sulla carta. E gli amanti del calcio dilettantistico non sono a ben vedere rimasti delusi, perlomeno per quanto concerne la Seconda Categoria. Iniziando dal girone C, dove il Mezzana viaggia a punteggio pieno: un rigore di Carretta ed un acuto di Paoletti hanno permesso al gruppo di coach Donnini di violare il terreno del Vernio (a segno con Meier) e di mantenere la vetta in virtù del 2-1 finale. Solo gli aglianesi del San Niccolò sono riusciti a tenere il passo per adesso, dopo aver superato con il medesimo punteggio il Montemurlo Jolly di mister Ermini (con Fedele autore del gol della bandiera). Ndou e Vinci hanno trascinato il Tavola, o se non altro sono stati i finalizzatori nel 2-1 maturato al Martelli contro il Bugiani Pool 84 che vale il terzo posto parziale. Stesso anche per la Valbisenzio, che centra il primo successo in Seconda: Rossellò e Mazzola, due protagonisti della cavalcata chiusasi con la vittoria del campionato di Terza nella scorsa annata, hanno griffato il 2-1 sulla Montagna Pistoiese. La Galcianese ha espugnato il campo del Pistoia Nord (1-0) mentre Pietà e Chiesanuova si sono divisi equamente la posta in palio considerando l’1-1 conclusivo. Ma c’è una compagine pratese anche al comando del girone F. O meglio, di Poggio alla Malva per essere precisi: la Polisportiva Naldi sta per il momento onorando al meglio il ritorno in Seconda a sei anni di distanza dall’ultima volta, considerando anche il 2-1 interno inflitto al Cobra Kai che lancia il gruppo di mister Celadon in prima posizione insieme al Daytona. Gara particolarmente avvincente poi quella fra San Giusto e La Querce: 2-2 e un punto per entrambe le contendenti. Il calendario prevedeva infine anche uno dei "derby medicei" di Seconda, nella fattispecie quello fra Virtus Comeana e Poggio a Caiano. E ad avere la meglio, prevalendo per 2-1, sono stati i poggesi che hanno superato in graduatoria proprio i rivali. Il cammino è tuttavia solo agli inizi e ogni squadra avrà la possibilità di continuare su questa strada o di invertire la rotta.

G.F.