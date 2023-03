Mensa chiusa per ristrutturazione Le "criticità" nel verbale dei Nas

Il centro cottura di La Serra è chiuso per ristrutturazione. Il presidente dell’azienda "Qualità & Servizi", Filippo Fossati, spiega cosa è accaduto negli ultimi giorni, in quanto i cittadini avevano chiesto spiegazioni circa la chiusura dell’immobile in cui avviene la preparazione dei pasti per la mensa scolastica.

"Le visite dei Nas nelle mense di Qualità e Servizi – spiega Fossati – hanno solo confermato la correttezza e la qualità del nostro processo di produzione dei pasti e il rispetto delle condizioni di igiene degli alimenti. Anche a Carmignano. I Nas hanno infatti rilasciato un verbale del tutto privo di alcun rilievo nella cucina di Calenzano ed uno con rilievi di modesta entità a Carmignano, in grandissima parte riferiti a criticità strutturali dell’edificio e mai hanno paventato la chiusura della cucina".

Carmignano, lo ricordiamo, di recente è entrato in Qualità & Servizi. Il centro cottura che è di proprietà comunale è stato visitato dai Nas nell’ambito della campagna nazionale di verifica della ristorazione scolastica. "Anche le prescrizioni Asl – continua Fossati - confermano questo quadro e richiedono di intervenire sulle criticità della struttura in 60 giorni". "Per questo – precisa il sindaco, Edoardo Prestanti – abbiamo condiviso l’idea di Fossati, di cominciare a sistemare le cose spostando in via provvisoria la produzione dei pasti alla cucina centrale di Calenzano. La ristrutturazione di cui necessita la cucina a causa dell’usura del tempo ci permetterà di agire anche sugli impianti e sul fabbricato in modo da concretizzare un progetto che abbiamo studiato con Qualità e Servizi, ossia quello di trasformare la mensa in un luogo aperto, visitabile, capace di ospitare scuole e cittadini per laboratori, informazione e degustazioni".

M.S.Q.