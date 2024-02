Mazzoni (Aci): "Sarà un percorso spettacolare, tutto da godere"

"Siamo di fronte a un percorso spettacolare, tutto da godere – commenta il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni (foto) -. La carovana toccherà nuovi punti rispetto al 2021 e quello di piazza del Duomo sarà particolarmente suggestivo, così come la novità del controllo a timbro in piazza del Comune. Alla serata di preparazione alla corsa 2024 ci sono state davvero tante adesioni: un’ulteriore prova dell’interesse e dell’affetto raccolto da questa corsa". In Camera di Commercio anche i premi a istituzioni e associazioni per l’impegno profuso nel 2021 ai Comuni di Prato, Carmignano e Poggio a Caiano, alla Provincia di Prato, alle aziende Lanificio Fratelli Balli, Estra, Checcucci e Cap, a Gianni Bellandi, ai commissari di percorso e a Eleonora Lastrucci. Poi le associazioni: Arte Auto Prato, associazione nazionale carabinieri, associazione nazionale polizia, Avis Prato, Casp, Fiat 500 Club, Bisenzia, gruppo storico vigili del fuoco, La Medicea, Lions Club, Misericordia, Moto Club, Panzer Club, Oltre, Ruote Classiche, Scuderia Ferrari, Vespa Club Montemurlo.