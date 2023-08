"Maxi multa a Prato per guida senza patente su scooter non assicurato"

Senza patente, senza assicurazione e senza revisione. Viaggiava così, in sella al suo scooter, un cinese di 45 anni fermato ieri a Poggio a Caiano dalla polizia municipale che ha elevato una multa di 6.300 euro: oltre cinquemila euro per guida senza patente, 866 euro per la mancanza di assicurazione e 346 perché il mezzo non era revisionato. Il cinese è stato fermato ieri mattina dalla municipale mentre era a bordo del suo scooter Honda SH 150 in via Aldo Moro. Visto che non parlava italiano è stata contattata subito un’interprete per riferirgli telefonicamente le varie violazioni addebitategli.

L’uomo, in particolare, è risultato privo di patente di guida italiana, perché mai conseguita nel nostro Paese, ma nemmeno aveva il titolo abilitativo cinese. Non solo: lo scooter era anche privo di assicurazione, scaduta sei anni fa, e della revisione obbligatoria. La polizia municipale ha proceduto anche al fermo del veicolo ai fini della confisca.