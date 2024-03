Mattoncini Lego in mostra al Garibaldi

Domani e domenica (ore 10-19) i mattoncini Lego arrivano a Il Garibaldi con la prima edizione di "Prato Brick Show", l’iniziativa dedicata ai mattoncini colorati più famosi del mondo e ai suoi cultori di tutte le età, organizzato da ToscanaBricks con Il Garibaldi / Milleventi. Due giorni per immergersi nel magnifico mondo dei mattoncini Lego, tra creazioni originali realizzate da decine di Afol (adult fan of Lego) provenienti da tutta Italia e appartenenti a vari gruppi di appassionati riconosciuti ufficialmente da The Lego group. Costruzioni spaziali, opere fantasy, città in miniatura o a misura di omino Lego, mezzi meccanici motorizzati, opere d’ispirazione artistica e d’arredo. L’iniziaitiva permetterà ai visitatori non solo di ammirare la creatività dei costruttori, ma anche di cimentarsi in attività come le gare di speed building, il laboratorio Costruisci il mondo di Minecraft e i laboratori Scopri il Mosaico. I visitatori potranno dare sfogo alla fantasia nell’area di gioco libero. Ci sarà anche la Galleria Giovani Costruttori, dedicata ai bambini tra 6 e 12 anni che avranno così modo di esporre, a lato di quelle dei mastri costruttori, le proprie opere realizzate a casa. Sbarca a Prato anche l’iniziativa Fairy Bricks che consentirà a ToscanaBricks di donare scatole Lego ai bambini ricoverati. Infine i visitatori potranno trovare set, rarità, mattoncini sfusi, minifigure e tanto altro nel negozio specializzato.