Maria Lucarini è la candidata del Pd. Parte la corsa a "sindaca" di Vernio

Maria Lucarini è la candidata "sindaca" del Partito Democratico a Vernio, al femminile come lei stessa si definisce. Già nell’ultimo quinquennio come componente della giunta Morganti si faceva chiamare "assessora" e non "assessore" con una precisa scelta che metteva l’accento sull’essere donna. Per l’amministrazione di Vernio ha ricoperto la delega alla cultura, al bilancio, ai tributi, alla comunicazione e alla verifica dello stato di attuazione del programma.

Il direttivo Pd ha votato all’unanimità la proposta del segretario Pierluigi Amerini.

La scelta della Lucarini come candidata sindaca del Partito Democratico per le amministrative di giugno è arrivata, appunto, dopo la proposta, avanzata dal segretario Pd, Pierluigi Amerini, che è stata approvata all’unanimità dal direttivo comunale di Vernio nella serata di mercoledì scorso.

Maria Lucarini, 39 anni è un’avvocata civilista oltre che una politica della giunta guidata da Giovanni Morganti.

"Sono molto soddisfatto della decisione di candidare Maria Lucarini – ha affermato Marco Biagioni, segretario provinciale del PD – Si tratta di una scelta che coniuga rinnovamento e continuità. Maria è una nostra militante e da quasi dieci anni fa parte della giunta di Morganti. Ha tutte le carte in regola per fare bene e vincere questa sfida. Un doveroso ringraziamento – conclude Biagioni – va al sindaco uscente che in questi anni è riuscito a costruire e ad accompagnare una nuova classe dirigente. E al segretario Amerini che in poco tempo ha concluso questo importante percorso".

"Per noi – dice Pierluigi Amerini, segretario del Pd di Vernio – è stata una decisione naturale e in continuità con l’esperienza dell’amministrazione Morganti. Maria in questi anni da assessora ha fatto cose importanti per la nostra comunità e ha dimostrato grandi capacità di governo. Attorno al suo nome ho registrato da subito un grande entusiasmo, tanto che siamo già al lavoro per costruire il programma di governo e la lista con cui ci presenteremo alle amministrative. Come noto – conclude Amerini – in questa sfida elettorale non saremo soli: accanto a Maria Lucarini, oltre al Pd, ci saranno anche tante altre forze del campo progressista".

Nei prossimi giorni il Pd di Vernio convocherà una conferenza stampa per presentare ufficialmente la candidatura di Maria Lucarini.

