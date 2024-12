Tutti in acqua per sostenere la ricerca, nel weekend torna a Prato 'Una Vasca per Aisla'

Prato, 12 dicembre 2024 - E' in programma dalle ore 13 di sabato 14 dicembre alle ore 13 di domenica 15 dicembre la terza edizione della manifestazione benefica 'Una Vasca per Aisla', la maratona di nuoto non competitiva organizzata per raccogliere fondi in favore della sede di Prato dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. L'appuntamento è alla piscina di Mezzana, concessa dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva (che collabora con Aisla Prato e Csi Nuoto Prato all'organizzazione della manifestazione, col patrocinio del Comune) a Prato per una 24 ore no stop aperta a tutti. Parliamo di bambini, adulti e anche a chi non ha particolari doti natatorie visto che è possibile nuotare, camminare e anche solo galleggiare nell’acqua anche con l’aiuto di pinne, maschere o ciambella: insomma, basta fare almeno una vasca. E anche chi non vuole nuotare può contribuire all'evento. Per partecipare è richiesto un contributo di 10 euro, destinato interamente ai servizi di supporto ai malati di Sla del territorio pratese e ai loro familiari. Servizi che grazie a queste raccolte fondi vengono ogni anno incrementati da Aisla Prato. “I numeri delle persone affette da Sla purtroppo sono in aumento – spiega Raffaele Sanesi, referente Aisla Prato - Questo, quindi, richiede sempre più fondi a disposizione per potere offrire gratuitamente a quante più persone i servizi di supporto. Ci aspettiamo come ogni anno una grande partecipazione da parte della cittadinanza, che ha sempre risposto presente di fronte alle manifestazioni promosse dall'associazione”. La presentazione dell'iniziativa del weekend si è tenuta alla presenza del presidente del consiglio comunale di Prato, Lorenzo Tinagli che prenderà parte in prima persona all'evento alla piscina di Mezzana. “Una bella iniziativa che unisce sport e sociale per sostenere le attività di Aisla e tenere alta l'attenzione sulla ricerca – commenta Tinagli - Un'associazione che svolge ruolo fondamentale sul territorio e che ringraziamo per l'impegno quotidiano che mette in campo assieme ai suoi volontari”. A sostenere quest'anno l'edizione di 'Una Vasca per Aisla' sono state Foppiani Shipping & Logistics srl part of Scan Global, AEP Ticketing Solutions, e poi ci saranno gli gnocchi della famiglia Li Vecchi, i prodotti del Salumificio Mannori e la colazione domenica mattina sarà offerta ai partecipanti dalla Pasticceria Nanni. Aperto durante la manifestazione anche il punto ristoro della piscina fino alla mezzanotte con ricco menu. “Prato è stato il primo ufficio di FSL, ancora oggi abbiamo qui la sede centrale, siamo molto legati alla città e per questo Natale abbiamo deciso di stare vicini a un’associazione che opera direttamente sul territorio – spiegano da Foppiani Shipping & Logistics -. Conosciamo bene la dedizione e l’impegno che ogni giorno sono richiesti per seguire i malati di Sla e loro famiglie e per questo abbiamo scelto di dare il nostro supporto a Aisla Prato”. Per partecipare all'evento basta presentarsi sabato o domenica nell'orario della manifestazione. Per info: 347/3586947 oppure 348/3337136. Chi volesse contribuire può farlo al seguente Iban: IT19I0306921526100000012765.