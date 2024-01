Manteco rileva storica filatura. Acquisita azienda del Casentino: "Pronti a investimenti importanti"

Inizio di anno con il botto per Manteco con l’acquisizione del cento per cento della Casentino Lane, storica filatura cardata con roccatura annessa e con cui collabora da tempo. Un bel ’regalo’ con cui la famiglia Mantellassi ha inteso celebrare il suo ottantesimo anno di attività (è stata fondata nel 1943), rafforzando ulteriormente la sua posizione di leadership e preservando, allo stesso tempo, il patrimonio tessile della Toscana, in particolare quello dell’area del Casentino, patrimonio dell’umanità di Unesco. Si può dire davvero la classica ciliegina sulla torta per un’azienda come la Manteco in continua crescita e reduce da un anno ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti.

"Siamo fieri e orgogliosi di poter preservare una filatura cardata storica ed ultra-specializzata, con cui abbiamo un rapporto di partnership ormai da anni, e con cui abbiamo fin dal primo giorno sempre condiviso un percorso di innovazione e ricerca – afferma Matteo Mantellassi, Ceo di Manteco – dando sempre grande importanza al tema della sostenibilità e dell’economia circolare". L’acquisizione di Casentino Lane consente a Manteco di internalizzare una fase chiave per la produzione dei suoi tessuti di alta qualità, sia con fibre MWool, la nuova generazione di lana rigenerata, che ReviWool, la lana vergine a basso impatto. Ma non solo: l’azienda con sede a Montemurlo affonda le sue radici nel territorio del Casentino e nella sua tradizione tessile laniera, risalente a prima del 1300.

Un ampliamento anche in termini di personale per Manteco che oggi conta una settantina di lavoratori: i 27 operai specializzati di Casentino Lane "continueranno ad operare come fino ad ora, ma faranno parte della grande famiglia dell’azienda Mantellassi, che grazie a quest’acquisizione, migliorerà notevolmente la produttività e la qualità, garantendo anche una maggiore tracciabilità e trasparenza", fanno sapere dal quartier generale di Manteco. La famiglia Mantellassi ha grandi intenti per rimodernare e valorizzare le maestranze della filatura acquistata.

"Abbiamo appena concluso un’importantissima operazione per garantirci un’eccellenza nella nostra filiera, ma questo è solo il primo passo. La fabbrica, che misura più di 4.000 metri quadrati subirà molti investimenti in chiave di sostenibilità ed innovazione", sottolinea Marco Mantellassi, Ceo di Manteco. Che cosa ci si aspetta da questo investimento? La filatura garantirà a Manteco una produzione annua di circa 700.000 chili di filato all’anno, andando a coprire un’ottima fetta del fabbisogno. Il 2023 si è rivelato pieno di soddisfazioni: la famiglia Mantellassi ha vinto il The Climate Action Award ai Sustainable Fashion Awards 2023 di Camera nazionale della moda italiana, il Top 100 Performance ai Sustainability Awards 2023, il Forum Pries 2023 di TextilWirtschaft ed il Best Performer Prize ai Tuscany and Umbria Awards 2023 di Class TV Moda.

Sa.Be.