Mannori: l’eccellenza. Una storia di 75 anni e due donne per il futuro

Eccellenza di Vergaio, ma ormai di tutta Italia, è la storica Macelleria Mannori che si trova proprio in via di Vergaio di fronte alla chiesa e che quest’anno compie 75 anni. Famosa per la sua prelibata mortadella di Prato.

"Nella prima metà del ‘900 – spiega Domenico Mannori – la famiglia allevava suini e bovini di razza Calvana. Nel 1950 mio padre aprì poi a Vergaio l’attività di produzione e vendita".

Negli anni ‘70 i due figli Maria Teresa e Domenico danno grande impulso allo sviluppo dell’attività e ancora oggi lavorano con grande passione ed esperienza le migliori materie prime.

"La quarta generazione con Sue Ellen e Celeste – ricorda Mannori –, ha portato l’attività all’attenzione nazionale. Recentemente abbiamo vinto il premio per la miglior norcineria e siamo stati premiati all’Olimpico di Roma".

Mannori è tra i principali garanti del disciplinare di produzione Mortadella di Prato Igp e Presidio Slow Food; il nonno depositò la ricetta 70 anni fa e oggi Sue Ellen Mannori è presidente del Consorzio di tutela del marchio.

"Offriamo qualità e servizi ai nostri clienti – conclude Mannori- con il salumificio serviamo marchi della grande distribuzione come Conad o Metro ed esportiamo anche all’estero. Come macelleria abbiamo i nostri clienti affezionati ma, non c’è più come prima la signora che tutti i giorni passava a comprare la carne. Quando ci sono feste in paese siamo a rifornire carne e salumi".