Maliseti e Iolo, campi riconsegnati. I lavori di riqualificazione con il Pnrr. Esultano le due squadre di calcio

"Dopo mesi complessi e di non facile gestione, considerati i numerosi cantieri in corso in questo periodo in città, siamo arrivati a queste due consegne che le società attendevano. Ringrazio non solo gli uffici e le società per l’attiva collaborazione dimostrata. Cercheremo di andare il più velocemente possibile anche con gli altri lavori".

Lo ha assicurato la "sindaca" Ilaria Bugetti, a proposito del maxi-cantiere da 2,4 milioni di euro relativo ai campi sportivi di Maliseti, Iolo, Viaccia e viale Galilei. Quattro interventi finanziati con risorse provenienti dal Pnrr, andati avanti in parallelo, due dei quali chiusisi ufficialmente ieri: si tratta del nuovo campo in erba sintetica di via Caduti senza Croce, a Maliseti, e del Fantaccini di Iolo. Strutture che nei giorni scorsi sono state riconsegnate rispettivamente al Maliseti Seano e allo Jolo e ieri Bugetti, insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia, ha effettuato un sopralluogo. Per quel che riguarda Maliseti, l’intervento da 280mila euro ha interessato il campo da calcio sussidiario in erba sintetica ed ha previsto, oltre a nuove panchine e porte da calcio, la sostituzione del manto artificiale esistente con un nuovo di ultima generazione in fibre poliolefiniche.

"Un passo importante per la nostra società – hanno commentato il direttore generale Mattia Di Vivona ed il tesoriere Paolo Cavalieri – questo nuovo campo, che a breve sarà omologato, ci permetterà di garantire l’attività sportiva senza pesare sul terreno di gioco principale". Dopo l’incontro con i dirigenti del club di via Caduti senza Croce, Bugetti, Sapia ed i tecnici si sono spostati in via per Iolo, incontrando (insieme al delegato provinciale del Coni Massimo Taiti) la dirigenza dello Jolo al quale qualche giorno fa è stato riconsegnato l’"Otello Fantaccini". Il cantiere da 265mila euro ha interessato l’impianto di illuminazione del campo da calcio principale: sono state demolite le torri-faro e sono state posizionate quattro nuove torri dotate di proiettori a led che consentono di migliorare la luce riducendo potenza e consumi.

"Dopo un lungo periodo lontano da ’casa’ ed un percorso complicato, siamo tornati nel nostro campo – ha commentato Gianrico Antoni, presidente dello Jolo – un intervento che porterà un certo risparmio e devo dire che anche il colpo d’occhio, di sera, non è male. Ringraziamo la federazione per il sostegno che ci ha garantito".

Giovanni Fiorentino