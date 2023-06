Maledetti pacifisti, pamphlet di Nico Piro

"Maledetti pacifisti. Come difendersi dal marketing della guerra" (People Edizioni) è il titolo dell’ultimo libro di Nico Piro (nella foto), giornalista, scrittore e blogger, che oggi sarà al Circolo Arci Costa Azzurra a La Macine (via Firenze 253) per presentarne una nuova edizione aggiornata, pubblicata a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. "Non sono un medico, non sono un politico, sono un giornalista. Il mio pezzettino, la mia gocciolina, è provare a raccontare la guerra per quello che è: merda, sangue, morte e dolore", scrive l’autore nel suo pamphlet. Nico Piro, già collaboratore del Corriere del Mezzogiorno e del Manifesto, attualmente inviato speciale per il Tg3, è autore di molti libri tra cui Kabul crocevia del mondo , Corrispondenze Afghane, Afghanistan Missione Incompiuta, nei quali ha raccontato la sua lunga esperienza di reporter di guerra in Afghanistan. E’ anche ideatore e direttore di Mojo Italia, il primo festival italiano del mobile journalism. L’iniziativa, a ingresso libero, è in programma alle 21. Prima, dalle 19.30, per chi vuole è possibile partecipare a un’apericena, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni 0574 590126 – 348 6945341