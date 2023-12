Magic Prato: Mattia Boschi & friends

Da ricordare stasera alle 21 al Politeama Magic Prato, lo spettacolo con protagonista Mattia Boschi (foto) e altri sei maghi e illusionisti chiamati al suo fianco: la campionessa europea Gaia Elisa Rossi, l’unica maga italiana ad aver raggiunto premi come quello della Federazione internazionale delle società magiche (Fism), il francese Renée Luden, Fatmir Mura con i suoi disegni di sabbia che ne fanno il “sand artist” più noto a livello internazionale, Mirco Menegatti, uno dei massimi esperti mondiali in magia con colombe, il campione italiano di magia in carica Tiziano Cellai e Tiziano Grigioni forte in mentalismo e comicità. A mettere tutti d’accordo penserà la regia del giovane ma già affermato mago fiorentino Mattia Boschi, classe 1994, che accompagnerà il pubblico in un viaggio fra numeri di fantasia che rappresentano la nuova frontiera dell’llusionismo. Uno show carico di meraviglia ed effetti speciali adatto a tutte età, soprattutto a chi ha ancora voglia di sognare. In occasione di Magic Prato, promozione speciale per le famiglie: il secondo accompagnatore adulto non paga il biglietto il cui costo è 25 euro (15 per under 25). Dalle 20 apericena al Politeama Bar a cura di Agenzia Gastronomika: il costo 12 euro, prenotazione consigliata (15 senza prenotazione) whatsapp 328 3829633 o [email protected].