Lo Jolo ringrazia il Casale Fattoria e fa festa. Virtus Comeana, una cinquina vincente

Anche la dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è chiusa ieri, non senza sorprese: fra chi può festeggiare, chi può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno e chi dovrà riscattarsi al più presto, ogni società di Prato e provincia è chiamata ad effettuare le opportune valutazioni per prepararsi al prossimo turno. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove lo Jolo può certamente far festa dopo aver messo la freccia: Bettazzi e Pagnini hanno infatti firmato il 2-0 sul Maliseti Seano che vale il primo posto. Anche grazie al Casale e Fattoria, che è riuscito a bloccare sul 2-2 (grazie a Pacini e Bianchi, capaci di riportare sul pari una partita che sembrava ormai essere indirizzata a favore dei padroni di casa, ndr) l’ormai ex-capolista Settimello. Un acuto di D’Arino ha regalato il successo al CSL Prato Social Club, alla luce dell’1-0 casalingo sul sulla Folgor Calenzano. Giornata-no invece per il Prato Nord, battuto 2-0 dall’Atletico Casini Spedalino. Scendendo in Seconda Categoria, il Chiesanuova ha perso lo scontro al vertice: il San Niccolò primo della classe ha vinto 1-0 andando così a +8 sulla Pietà 2004 attualmente seconda, dopo il 3-1 Bugiani Pool 84.

A pari merito con la Galcianese, che grazie ad Osmani e De Bianco ha sconfitto 2-1 il Cintolese sul proprio campo. Tavola – Montemurlo 1-0, con Cecchi mattatore. Brutto stop per il Mezzana: la Virtus Montale, al Perugi, ha vinto 4-0. Si rialza invece la Valbisenzio, affidata alle cure della coppia Moscardi – Langianni: 2-1 e Montalbano Cecina battuto.

Considerando il debutto positivo, non è da escludere che la dirigenza possa confermarli entrambi anche per le prossime gare. Dovrà invece riscattarsi il Vernio, caduto fra le mura amiche contro l’Olimpia Quarrata (che si è imposta per 3-2). C’è poi il girone F, nel segno del Poggio a Caiano: una doppietta di Scanavini ha fatto sì che i poggesi battessero 2-1 la Laurenziana e riuscissero così ad arpionare la prima posizione della graduatoria (a pari merito con i campigiani del Daytona, i quali hanno annichilito il Sesto). Ok anche la Virtus Comeana, capace di aggiudicarsi il derby infliggendo un 5-0 che non ammette repliche alla Polisportiva Naldi (con Santini in evidenza). Risalgono anche le quotazioni de La Querce, corsaro sul terreno di gioco dell’Atletica Castello: l’1-0 finale garantisce agli uomini di Vespasiano la possibilità di incrementare il margine sulla zona playout. Dovrà infine riscattarsi il San Giusto, considerando la battuta d’arresto esterna nella tana del Real Peretola (vincente per 2-0).

Giovanni Fiorentino