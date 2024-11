L’Italia nel cinema. I film raccontano la storia con Berti

L’Italia nel cinema, il cinema in Italia. Oggi alle 16 in Lazzerini nuovo appuntamento del cicolo di incontri condotto dal critico e giornalista Federico Berti, nell’ambito del cartellone di Un Autunno da sfogliare. Cinque appuntamenti per rileggere alcune fasi della storia d’Italia attraverso i grandi capolavori del cinema italiano. Dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, i grandi registi hanno raccontato il nostro paese, la storia, gli usi e i costumi: la seconda guerra mondiale, gli anni Cinquanta, il boom economico, gli anni del terrorismo, fino all’"insostenibile leggerezza dell’essere" degli anni Ottanta. Il cinema ha sempre dato un contributo importante per analizzare e rileggere la storia degli ultimi decenni, grazie a ‘mostri sacri’ come Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Nanni Moretti e tanti altri. Gli incontri sono aperti a tutti e fanno parte del progetto Biblioteen della Lazzerini e quindi dedicati principalmente a studenti e studentesse. La partecipazione all’incontro è riconosciuta come Pcto/Orientamento per le scuole che abbiano già sottoscritto la convenzione. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria solo per le scuole all’indirizzo mail: [email protected]