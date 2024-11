Lions club Datini e coop Margherita

Serata di collaborazione tra il Lions club Prato Datini, presieduto da Pierfrancesco Mazzetti e la cooperativa Margherita. Nei locali di via Marianna Nistri, si svolta la rappresentazione teatrale "Il piccolo grande Gulliver" , atto conclusivo delle attività di laboratorio del centro occupazionale e di socializzazione , che ha avuto come attori le persone portatori di handicap mentale assistite dal centro. Dopo la rappresentazione teatrale e la cena il presidente della coop Massimo Bonechi ha illustrato le attività svolte, la sindaca Ilaria Bugetti si è intrattenuta con gli attori. Presente anche l’attore Francesco Ciampi. A fine serata il presidente del Lions Prato Datini ha consegnato al presidente della cooperativa un assegno di mille euro, ricavato della serata, per sostenere le iniziative della "Margherita".