L’Inps apre selezione per trovare 129 medici

L’Inps ricerca 129 medici in tutta Italia a cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, da inserire nelle ex commissioni mediche di verifica del Mef. In Toscana sono sette i posti vacanti:

2 specialisti in medicina legale, 2 specialisti in psichiatria, uno specialista in medicina del lavoro,

uno in neurologia e uno in medicina interna.

E’ previsto un compenso di 320 euro mensili lordi,

più emolumenti variabili da 70 a 150 euro lordi in caso di riunioni, sedute per visite e visite a domicilio.

Per accedere alla selezione dell’istituto di previdenza, oltre all’iscrizione all’albo dei medici chirurghi e un diploma di specializzazione nelle discipline elencate nell’avviso, è richiesta età non superiore ai 75 anni.

Per informazioni è possibile consultare il sito internet: www.inps.it. La domanda per le posizioni aperte relative a questa selezione può essere presentata esclusivamente online tramite il sito Inps entro il prossimo 27 marzo.