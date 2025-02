L’informazione è ponte di dialogo. Il Media center di Wenzhou in città

Il ponte della conoscenza reciproca e del dialogo si fonda anche sull’informazione. Ieri nella redazione pratese de La Nazione sono stati graditi ospiti Liu Shenyang, direttore del Wenzhou News Media Center, Zheng Guojian, responsabile del dipartimento di sviluppo dei media integrati e Chen Qiming, dello staff del direttore del Wenzhou News Media Center. Con loro il presidente dell’associazione Ramunion Italia Luca Zhou Long e il vicepresidente Francesco Rotunno. Confronto sulle esperienze professionali al centro dell’incontro con il caporedattore de La Nazione di Prato Luigi Caroppo. Il direttore del Wenzhou News ha sottolineato l’importanza di condividere obiettivi comuni proprio perché l’emigrazione dalla regione cinese, dove ha sede la testata giornalistica, vede Prato come punto di riferimento. Particolare interesse è stato manifestato per la storia de La Nazione, il suo sviluppo lungo i 165 anni di vita, il radicamento sul territorio, le sinergie con le altre testate del gruppo Editoriale Nazionale, le nuove frontiere del giornalismo che guardano ai social media e ai siti web di informazione. Riflettori anche sul rapporto tra il giornale e la comunità cinese presente sul territorio pratese. E la promessa che tra le testate si possa creare un ponte di dialogo al fine di far conoscere meglio la regione di Wenzhou a Prato e la città del tessile in Cina. Nel corso dell’incontro sono state ricordati i recenti festeggiamenti in città del Capodanno cinese, il simbolo del Tempio buddista e il ruolo dell’associazione Ramunion che da anni mette in campo iniziative pro integrazione culturale. Sono state ricordate anche le parole della console generale cinese Yin Qi dette sia domenica in piazza delle Carceri, al termine della sfilata, che nell’intervista di alcuni giorni fa a La Nazione di Prato. Anche in riferimento ad una curiosità: qualche anno fa è andata in onda la popolare serie televisiva cinese “Una famiglia di Wenzhou”. Un grande successo. Raccontava le vicende di una famiglia proveniente dalle campagne vicino Wenzhou che, grazie a un grande spirito imprenditoriale e a un’incessante determinazione, è riuscita ad avviare un’attività di successo proprio a Prato. “Questa serie, che ha avuto un grande successo tra i cinesi di Prato e Firenze, ha messo in luce la gentilezza, l’inclusione e la cordialità della popolazione pratese, mostrando anche le bellezze naturali e il ricco patrimonio storico della città“ aveva detto la console così come ha confermato il direttore Liu Shenyang. Al termine dell’incontro scambio di doni in nome dell’anno del Serpente.