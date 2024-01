Lidl investe in Toscana. Tutte le figure richieste

Manager, addetti alle vendite, operatori di filiale. Sono alcune delle figure ricercate da Lidl in Toscana. La catena della grande distribuzione ricerca ad esempio capi area manger con laurea ad indirizzo economico gestionale ed esperienza nella gestione e nel coordinamento del personale. Per quanto riguarda

i punti vendita, si cerca uno store manager a Bibbiena, addetti alle vendite part time domenicali nel supermercato di via Reginaldo Giuliani a Firenze, addetti alle vendite a chiamata a Calcinaia,

Ponsacco, Follonica. Opportunità anche per i più giovani, ai quali è offerto contratto di apprendistato, per esempio nel supermercato di San Giovanni Valdarno o quello in via Cortona a Firenze.

E’ aperta, inoltre, la selezione per inserire neloaureati nel programma di formazione e lavoro "Generazione talenti logistica". Per informazioni e per consultare tutte le posizioni aperte nella catena si può consultare: lavoro.lidl.it.