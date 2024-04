Libri, dipinti, filiera corta e mercato in via Firenze

Oggi in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13 Terra di Prato, mercato di filiera corta locale e regionale. Presenti oltre quaranta aziende agricole e artigiane che vendono frutta e verdura di stagione, pesce pescato del Mar Tirreno, pane, formaggi, carni, salumi, birra artigianale, miele e marmellate. Nei giardini di via Marx dalle 9 alle 18 mercatino dell’occasione di seconda mano e vintage, a cura dell’associazione Mercatini Indipendenti. Domani in piazza dell’Università dalle 9 alle 18.30 prima edizione di Chi cerca trova, piccola mostra mercato con sculture, quadri di autori nazionali, stampe antiche e piccolo antiquariato organizzata dall’associazione culturale Asterisco, che si svolgerà ogni prima domenica del mese, tranne a luglio e agosto. Sempre domani in via Firenze dalle 8 alle 20 mercato a cura di Confcommercio e Cisl, con operatori di abbigliamento, pelletteria, tessile, articoli per la casa e generi alimentari.