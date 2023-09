L’Estate a Vernio fa boom e conta 5mila presenze

Estate a Vernio, un successo costruito lavorando insieme. L’assessorato alla cultura e turismo del Comune di Vernio, guidato da Maria Lucarini, la Fondazione Cdse e le tante associazioni del territorio hanno conquistato i visitatori con 250 eventi fra mostre, concerti, degustazioni, incontri, passeggiate e trekking che si sono susseguiti da giugno fino alle prime settimane di settembre. "La risposta del pubblico è stata straordinaria, di grande entusiasmo – commenta l’assessora Lucarini – Si contano circa 5mila presenze all’estate di Vernio, un successo di cui siamo felicissimi perché premia gli sforzi di tutti e dimostra che questo territorio ha molte carte da giocare sul tavolo del turismo, della cultura e dell’intrattenimento".

I conti sono presto fatti: un migliaio di persone solo al Mumat per la mostra "Notte Stellata" e altrettanti per la personale di Geoffy Humphries (nella foto, con l’assessore Maria Lucarini) "I sensi del colore", allestita a Prato, Vernio e Montepiano, entrambe allestite con la Fondazione Cdse. E poi le 8 serate di "Apriti Chiostro", sempre con il tutto esaurito, per un altro migliaio di spettatori, il Festival medievale di Luciana – quest’anno letteralmente preso d’assalto - le passeggiate e gli eventi per il compleanno del Cammino "La via delle Rocche" e i tanti incontri, concerti e degustazioni organizzati dalle Proloco e dalle associazioni a Montepiano, Cavarzano, Luciana, Ceraio e così via. Insomma, un’estate di lavoro portato avanti con passione che permesso a tanti di scoprire Vernio e la sua comunità.

La mostra "La Notte Stellata", nata durante la pandemia grazie al Coordinamento Tessitori per Feltrosa, da Vernio si sposta adesso nella Repubblica Ceca. Sarà infatti visitabile a Praga, dal 29 settembre nella cornice del Festival del tessile.