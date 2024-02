Lega, corsa al Comune con Stanasel. E una petizione per il taser ai vigili

Parafrasando una vecchia canzone, "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Nel caso del consigliere comunale Claudiu Stanasel, il giro è durato poco più di tre anni prima che sbocciasse il ritorno di fiamma per la Lega con tanto di "benedizione" dell’eurodeputata Susanna Ceccardi arrivata ieri in Comune. Il gruppo del Carroccio si rafforza dunque anche in consiglio comunale passando a quota tre consiglieri: Daniele Spada (capogruppo), Marco Curcio e ora Claudiu Stanasel. "Ma non sarà l’ultimo ingresso", avverte Spada. A dare il bentornato a Stanasel, rappresentante della comunità romena che conta oltre tremila presenze in città, è stata appunto Ceccardi, di nuovo in corsa per Strasburgo e pronta a dare la carica: "Prato deve unirsi al vento di cambiamento che oggi ci fa governare in sette su dieci capoluoghi in Toscana. Questa realtà rappresenta un’anomalia perché negli ultimi dieci anni è stata sempre amministrata dal centrosinistra. Claudiu ha fatto degli errori di valutazione ma in lui l’adesione ideale alla Lega c’è sempre stata. Il suo rappresenta un esempio virtuoso di integrazione con le varie comunità straniere, un valore aggiunto grazie al collegamento con Aur, il partito di destra in Romania". Il ritorno fra le braccia della Lega (Stanasel era stato eletto nel 2019 per uscirne a fine 2020) ha avuto il disco verde dai vertici provinciali e regionali. Ora occhi puntati sulla partita elettorale di giugno con il sostegno pieno al candidato Gianni Cenni. Stanasel correrà per il consiglio: "Sarò il più votato – scommette – e la Lega farà un risultato storico. Insieme al nostro candidato sindaco Gianni Cenni siamo pronti a scrivere la storia". La Lega insomma affila le armi: "Siamo in piena salute ed in crescita. Ho lavorato accanto a Stanasel e conosco il suo impegno", sottolinea Spada. Primo atto della campagna elettorale sarà una petizione il 2 e 3 marzo in piazza Duomo e piazza del Comune per chiedere che la polizia municipale venga dotata di taser e per rafforzarne la presenza in centro. "Pensiamo anche a una raccolta firme sulla mobilità", fa sapere il vice segretario David Carlesi. Un altro tema forte sarà la legalità. Non solo Prato: in provincia si è costituito da poco il comitato Montemurlo 2024. "Per il candidato sindaco ci sono vari nominativi in ballo – dice il segretario comunale Luis Clavier – potrebbe essere della Lega ma vediamo".

Maria Lardara