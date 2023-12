Le note di San Silvestro. Al Politeama gli auguri con la nostra Camerata . E festa grande in centro

La musica per festeggiare l’anno che verrà. Questa sera alle 22.30 al Politeama torna il Concerto degli auguri. La tradizionale festa di San Silvestro sarà guidata quest’anno dal maestro Claudio Novati, che dirigerà la Camerata e l’Orchestra Arché in un programma che esplora la magia dell’Operetta tra Parigi e Vienna. Ospite solista il soprano Nikoletta Hertsak. In programma brani celebri di Johann Strauss jr, Lehár, Offenbach, Gounod e Puccini. Ultimi biglietti disponibili, costano 20 euro per la platea e 15 per la galleria. Si possono acquistare al Politeama o su Ticketone. C’è una speciale promozione: acquistando un biglietto per il concerto di San Silvestro al Politeama si potrà acquistare un altro biglietto a soli 5 euro per un concerto della Camerata a scelta tra quelli in programma il 18 gennaio, il 22 febbraio, il 13 marzo e il 9 maggio.

Brindisi e musica anche in centro questa notte con concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali, per una festa attraversata da generi e stili diversi tra loro. Il cuore della città dalle 23.30 sarà suddiviso in quattro zone, corrispondenti agli assi storici dei quartieri di Prato, ognuno dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Tanti gli artisti e i gruppi convolti, così come i locali che hanno aderito all’iniziativa. Gli anni Settanta andranno in scena in via Pugliesi con i Fun Cool e in via Settesoldi con i Bandalarga. Per gli anni Ottanta in Piazzetta Buonamici si esibiranno i Planet Rebel, mentre in via Santa Trinita ci sarà il celebre il duo Karma B. protagoniste della scena drag italiana e non solo. Gli anni Novanta saranno rappresentati in via Cesare Guasti con la band Dipende da Sally e in via Santo Stefano con i musicisti di Riccardo Mori. Alla musica degli anni recenti sarà infine dedicata piazza del Comune con il dj set a cura di Radio Bruno e l’intrattenimento dei Gemelli Siamesi. Spazio e divertimento anche per i bambini: il Capodanno dei piccoli si potrà festeggiare in piazza San Domenico, con giochi, animazioni, spettacoli di strada e baby dance pensati per le famiglie. Concerti, dj set e lo spazio bambini saranno a ingresso libero. La festa continuerà nella notte nei locali che hanno aderito all’iniziativa: Cigarba, Gradisca 1973, La Cova Prato, La Taverna dell’Orco, Locanda del Terzo Tempo, Le Barrique, In Piazzetta Food & Drink, Ozne, Ragiona Manduco Ergo Sum, Todo Bien, Squisio, Murà, Da Tommi Ridammi un bacino, Camelot 3.0, Voglia e’ Turnà, Bartat, Il Sindaco, Wallace. Il party diffuso nel cuore della città è promosso dal Comune e organizzato da Fonderia Cultart e Beer on the road, in collaborazione con Confcommercio e Radio Bruno. Attenzione ai divieti: dalle 22 fino alle 3 di notte niente sosta e transito nelle strade in cui ci saranno le esibizioni. Infine, lo spettacolo Due maledetti amici dalle 21.45 a Il Garibaldi Milleventi è sold out. Sul palco Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore pratese, e Rocco Papaleo, accompagnati da Musica da Ripostiglio. Buon anno!