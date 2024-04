Le note di Rtc. Ricordo di Pollini e Berio per Prato

Rete Toscana Classica e l’occasione di ascoltare la composizione che il maestro Luciano Berio presentò per la prima volta nella stagione della Camerata del 2000: "Rendering" un elaborazione dello stesso Berio da Schubert oggi alle 20,30 insieme ad altre musiche di Schubert dirette da Muti e da Chailly. Domani alle 11,34 i Concerti Brandeburghesi di Bach n.4-5-6 e alcuni concerti di Albinoni per oboi e basso continuo (alle 16.18). In questo mese inizia un lungo progetto dedicato al centenario di Puccini, elaborato da Luca Giovanni Logi, che lavora come archivista al Teatro del Maggio e offre la sua esperienza per questa monografia radiofonica dal singolare titolo: "Il maestro già martellava il pianoforte". Si parla di Puccini ancora ragazzo con primi saggi-cantate (qui con Domingo) e con la prima prova teatrale, opera-ballo del 1884 "Le Willis", cui segue "Edgar" del 1889, seconda non fortunata opera (cantano Bergonzi e Renata Scotto). Da non perdere, dalle 18,40 alle 20,30. Martedì alle 19,31, il violoncello di Yo-Yo Ma per Ennio Morricone (Sergio Leone / Giuseppe Tornatore - Suite). Mercoledì alle 11,37 un ricordo per Maurizio Pollini scomparso di recente: Beethoven e 33 variazioni su Diabelli. Compositori e Claudio Abbado per musica sul mito di Prometeo: Beethoven - Liszt- Skjabin - Nono alle 15,40.

Giovedì alle 11,55 Esa –Pekka Salonen dirge Petroushka, balletto in 4 quadri di Stravinskij e alle 15,40 il violino di Oistrakh per Mozart e Brahms diretto da Karajan. Venerdì 12 alle 16,41 il virtuosismo romantico della voce del soprano statunitense Beverly Sills per Donizetti e Bellini. Alle 19,30 Albeniz, Granados interpretati da Alicia de Larrocha in rare registrazioni del 1961-63. La straordinaria bacchetta di Seiji Ozawa, direttore giapponese da poco scomparso, per le Danze Sinfoniche da West Side Story di Bernstein alle 22,39. Sabato alle 15,40 il violino di Viktoria Mullova con Anderszewski e Bruno Canino pianoforte interpreta Prokof’ev della Sonata n.1 e Sonata in re maggiore. Serata all’opera alle 20,30: "Capriccio" di Richard Strauss, direttore Wolfgang Sawallisch in una registrazione del 1957-58 con la presenza storica di Anna Moffo soprano.

Goffredo Gori