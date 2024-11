Le note di Rtc. Con la diretta della Camerata

Per gli appassionati di musica contemporanea, oggi alle 17,23 Rete Toscana Classica le Sinfonie n. 1 e n. 9 di Šostakovič: registrazioni dal vivo del 1990 e 1994 dirette da Sergiu Celibidache con i Münchner Philharmoniker. Perchi ama Bach, alle 20,40 la Passione secondo Matteo con le indimenticabili voci di Peter Pears tenore, Hermann Prey basso, Elly Ameling soprano, direttore Karl Münchinger. Domani alle 12,52 Brahms diretto da Furtwaengler in registrazioni storiche del 1942-1948-1950. Dalla voce di Anna Caterina Antonacci arie antiche: tra queste la celebre Lascia ch’io pianga da Rinaldo di Haendel alle 15,40. Martedì, Muti dirige la Filarmonica della Scala per Beethoven: Sinfonia n. 7 e Sinfonia n.8 (alle 16,40). Mercoledì alle 12,40 la musica di Boito che racconta la scena aerea di Mefistofele, il diavolo che dialoga con Dio sul corale di una falange di angeli: la voce è quella indimenticabile di Nicolai Ghiaurov, basso, diretto da Bernstein con il Coro dell’Opera di Vienna - Wiener Philharmoniker (da non perdere). Rossiniana alle 20,30: Cantata in onore del Sommo Pontefice Pio Nono con Mariella Devia e Michele Pertusi, Coro e Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Chailly; segue Petite Messe Solennelle, Wolfgang Sawallisch, pianoforte e direttore. Giovedì alle 11,11, Debussy de La Mer, tre schizzi sinfonici con i Münchner Philharmoniker, direttore Sergiu Celibidache, segue Images- Ibéria, registrazioni dal vivo del 1992.

Concerto inaugurale della Camerata in diretta dal Politeama alle 21 con un dittico che condensa la Russia di Stravinskij e la Spagna di Cervantes e Manuel De Falla simbolo di due orizzonti nel nome della musica: L’Histoire du soldat e El retablo de Maese Pedro (Il teatro di marionette di Mastro Pedro). Dirige Michele Gamba. Venerdì alle 15,40, omaggio a Daniel Barenboim, direttore e pianista: Mozart Sinfonia Parigi, Beethoven Concerto n.4, Mendelssohn – Sei Romanze senza parole, Berlioz - Les Troyens, Caccia reale e tempesta, Strauss - Don Giovanni, poema sinfonico. Sabato alle 20,30 serata all’opera, il capolavoro di Donizetti: Lucia di Lammermoor con Montserrat Caballé e José Carreras.

Goffredo Gori