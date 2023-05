Le note di Rtc Camerata e altre bellezze

Grande musica su Rtc in questa ultima domenica di maggio: grandi voci che qualcuno ha avuto anche la fortuna di ascoltare dal vivo a Firenze; ecco alle 18,40 quella del tenore statunitense Richard Tucker in una selezione di romanze famose, cantate tutte in francese in un fraseggio rimasto memorabile: soprattutto Massenet e Bizet, per Manon e Carmen. Alle 20,30 prosegue il ricordo dei 25 anni della nostra Camerata: registrazione dal vivo, 21 marzo 2013 con una Messa di Bach diretta da Gary Graden. Tanto Chopin sul pianoforte di Benedetti Michelangeli dalle 22,21 alle 23,10. Domani i concerti di Cajkovskij con i Berliner diretti da Abbado e il pianoforte di Martha Argerich alle 13,07; Bruno Walter dirige la Sinfonia n.9 di Beethoven alle 21,55. Martedì le provocazioni pop-rock-jazz anni ’60-’70 di Frank Zappa (alle 16,15) e alle 18,40 la musica di Bernstein, compositore che qui dirige la New York Philarmonic Orchestra: West Side Story - danze, suite da film e da balletto. Una serata con la musica dell’85° festival del Maggio fiorentino (alle 20,30), direttore Daniele Gatti: serata inaugurale del 22 aprile 2023 con Wagner e Strauss. Mercoledì 31 maggio, uno straordinario interprete vivaldiano come Federico Maia Sardelli dalle 11,41 alle 12,30, cui segue alle 12,40 Sinopoli che dirige i Wiener Philarmoniker: Strauss e Schumann (Manfred). Musorgskij e i "Quadri di una esposizione" nella versione di Ravel diretti da Giulini (alle 14,55). Serata con Mozart e Abbado che dirige i Berliner per "Posthorn" e la Grande Messa in do minore K 427. Una rara registrazione del 1959 con I Pini di Roma di Respighi direttore Fritz Reiner (alle 23,38).

A giugno, giovedì 1 alle 11,25, proponiamo l’ascolto di una suite di Britten, ricavata dalle Soirée Musicales di Rossini: Bonynge dirige la National Philharmonic Orchestra. .Da non perdere lo Schubert di "La morte e la fanciulla" con il Quartetto Borodin (alle 17,16) e la registrazione storica del 1950 de "Incompiuta" con Furtwangler e i Wiener Philarmoniker (alle 19,21). Venerdì, Seijii Ozawa e i Wiener Philarmoniker per La Grande Pasqua Russa- ouverture di Nikolaj Rimskij-Korsakov alle 17,45.

Goffredo Gori