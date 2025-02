Le norme più forti dell’aiuto

Non ci sarebbe stato bisogno di una vicenda paradossale nel lungo post alluvione. Invece nel conto dei danni e delle lacrime è piombato anche un caso che sa tanto di beffa finale se le cose non andranno in un verso diverso rispetto a quello di questi mesi. Un avvitamento su se stessi da parte di diversi Comuni che si ricorderanno per sempre di quell’inizio novembre del 2023. I fatti sono semplici: Ikea, multinazionale dell’arredamento, regala mobili per le famiglie alluvionate.

Coinvolti Prato, Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Campi Bisenzio, Quarrata, Montale, Cerreto Guidi, Carmignano. Letti, comodini, armadi vengono ospitati ormai da mesi in un capannone a Vaiano. Non sono stati ancora assegnati.