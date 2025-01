Lazzerini, il weekend a misura di bambini

Ecco le iniziative del fine settimana per le famiglie in Lazzerini. "Leggere tutti dappertutto. Comunico con tutti i sensi" è il titolo del nuovo ciclo di incontri che prende il via domani alle 10: letture a voce alta e nella lingua dei segni con l’utilizzo di una pedana vibrotattile dell’associazione Comunico, in collaborazione con la Fondazione Ami. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, compilando il modulo online: bit.ly/leggere-tutti

Domenica dalle 10.30 alle 12.30 è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Il titolo di questa domenica è Scopro la natura.

E sempre domenica alle 16 ci sarà l’incontro con l’autrice e illustratrice Laura Izzi che presenterà il suo albo illustrato Pinocchio dalla testa ai piedi, che “scompone” il burattino più famoso del mondo. La storia si snoda attraverso illustrazioni vivaci e coinvolgenti che raccontano l’avventura di un burattino che sogna di diventare un bambino, in un gioco che fa esplorare le mille sfaccettature che compongono la nostra identità. L’idea è che nulla è statico, che tutti possono cambiare se hanno un’opportunità, proprio come successo a Pinocchio. A seguire, laboratorio creativo.