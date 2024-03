Prato, iniziati i lavori di recupero della Gualchiera di Coiano

Prato, 25 marzo 2024 - Sono cominciati i lavori che riguarderanno la Gualchiera di Coiano, finanziati nell'ambito del PNRR, per un totale di 330 mila euro. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza della copertura ed il restauro dei paramenti murari, con l'obiettivo di preservare l’essenza e il carattere storico dell’edificio. "Si tratta di un intervento importante - le parole dell'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis - perché coinvolge una realtà unica, che oggi è gestita e valorizzata dall'associazione 'Insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano', che si impegna con molte attività ricreative e culturali. Abbiamo chiesto in modo convinto risorse per il recupero di questa struttura in modo che anche grazie a questi interventi possa tornare a essere fruibile per tutta la cittadinanza".

In mattinata è andata in scena la presentazione dell'inizio dei lavori, che dovrebbero terminare a metà gennaio 2024. Questa è stata 'occasione per illustrare pure il nuovo materiale turistico dedicato, anche, alla Gualchiera di Coiano. "Per noi questa struttura è un punto di riferimento, specialmente del nostro progetto di turismo industriale TIPO - ha affermato l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - Come assessorato abbiamo deciso di finanziare economicamente il materiale realizzato da Gloria Marras per conto dell'Associazione che permette di conoscere e visualizzare un itinerario, da fare a piedi, dal Cavalciotto di Santa Lucia fino al Museo del Tessuto, con indicate aziende e luoghi storici. Il percorso è visibile anche dalla App TIPO, scaricabile per Ios e Android. Un modo per valorizzare ancora più efficacemente questo lato così importante della storia manifatturiera della città, che per noi è anche un prodotto turistico da raccontare a livello regionale e nazionale".