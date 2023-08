Lavori agli impianti e fondi Pnrr Dal campo di Paperino a Iolo A vincere la partita è l’incertezza

Impianti sportivi, lavori a rischio? Il possibile taglio ai fondi garantiti dal Pnrr potrebbe rendere un vero inferno la ripartenza dello sport dopo l’estiva. Molte squadre hanno già iniziato le rispettive preparazioni, fra difficoltà di varia natura per le società. A queste, purtroppo, causa incertezza sui fondi derivanti dal Pnrr potrebbe aggiungersi in molti casi anche un bel punto di domanda sulle strutture di proprietà comunale normalmente utilizzate. "Noi in assenza di indicazioni precise che ci dicano che quei fondi non sono più disponibili andiamo avanti secondo il calendario dei lavori previsto – rassicura il vicesindaco e assessore allo sport, Simone Faggi -. Le progettualità apparentemente in discussione, in molti casi, erano state finanziate con fondi derivanti dal bando rigenerazione urbana. Successivamente erano stati spostati tra le linee di finanziamento derivanti dal Pnrr e ora sembra che il governo voglia cambiare nuovamente e spostarli su altra linea di finanziamenti. Non si capiscono a fondo le ragioni di questa confusione, che però genera incertezza".

Per quel che riguarda il calcio sono almeno 4 gli interventi previsti, a Viaccia, Maliseti, Paperino e Iolo, che però ad oggi non sono al 100% sicuri di avere la copertura economica immaginata. Partiamo dall’impianto sportivo di Paperino. Il primo lotto va ancora ultimato, causa rescissione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto: devono ancora essere ultimati spogliatoi e recinzione, ma si sta procedendo con la documentazione necessaria per pubblicare una nuova evidenza pubblica da circa 500mila euro entro fine settembre. Quanto al secondo lotto, la situazione è più nebulosa: i finanziamenti (750mila euro circa) per campo a 9, campo a 5, altri spogliatoi, irrigazione e illuminazione provenivano interamente da fondi Pnrr. La speranza dell’amministrazione è di vederli confermati dal Governo, per far procedere parallelamente i lavori dei lotti e arrivare ad avere l’impianto ultimato entro l’estate del 2024.

A Viaccia i lavori per il campo sintetico e un nuovo impianto di illuminazione del "Ribelli" (totale circa 600mila euro) dovrebbero iniziare a settembre, con fondi Pnrr. A Maliseti, in via Caduti senza croce, il sussidiario sintetico del Comunale verrà interamente rifatto con partenza lavori, se i fondi Pnrr saranno confermati (circa 250mila euro), a fine ottobre. C’è infine il tema dei lavori previsti per un nuovo impianto di illuminazione al Fantaccini, che dovrebbero iniziare a gennaio (400mila euro). Quanto al rugby, invece, l’impianto che resta sospeso in attesa di capire che fine faranno i fondi del Pnrr è il Montano di viale Galilei, dove con 600mila euro da fine settembre dovrebbe aprirsi il cantiere per il rifacimento del manto in sintetico. Sono già partiti i lavori alla palestra di via Roma (300mila euro per ristrutturarla), che andrà a beneficio della boxe.

Leonardo Montaleni