L’arte per tutti. I laboratori di inizio anno

Aperte le prenotazioni per le iniziative dei musei del prossimo fine settimana. Al Museo del Tessuto sabato 4 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 è in programma una visita speciale pensata per i bambini dai sei agli undici anni e alle loro famiglie per scoprire i piccoli tesori di seta della bella mostra dedicata alla recente donazione Falletti. Tatto, vista e olfatto saranno i complici dei ragazzini per vivere un’esperienza sensoriale unica a contatto con i preziosi tessuti esposti. Dopo la visita i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail [email protected] (nella mail specificare i nominativi dei partecipanti bambino-adulto e un numero di cellulare di riferimento). Costo: 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto.

Al Museo di Palazzo Pretorio domenica dalle 16 ci sarà invece il laboratorio I tesori dei Magi: una visita guidata per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni alla scoperta dei doni dei Magi, un nuovo modo per esplorare i capolavori del museo e vivere l’atmosfera dell’Epifania in maniera interattiva, stimolando tutti i sensi. Costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria a [email protected].

Un laboratorio sensoriale dedicato ai più piccoli anche al Centro Pecci: sabato dalle 16 alle 19 ci sarà Calze d’artista, un’attività ispirata all’opera di Adelaide Cioni ‘Il Mondo’, dove i partecipanti potranno toccare con mano tessuti unici e creare calze della Befana d’artista usando le stesse stoffe delle opere. Anche in questo caso il costo è di 5 euro a partecipante e la prenotazione è obbligatoria al link: bit.ly/pratomusei-a-natale.

Infine, al Museo dell’Opera del Duomo sabato alle 15 ci sarà una visita speciale alla mostra Da Betlemme a oggi. La Natività nell’arte contemporanea, con opere di Elio de Luca, Venturino Venturi, Sandro Chia e altri. Don Giuseppe Billi, uno dei curatori, racconterà le opere della collezione privata Shalom G.B. che pongono al centro il gesto di tenerezza tra madre e bambino, simbolo di amore senza tempo. Prenotazioni: [email protected] o 340 5101749 (dal martedì al sabato 10-16.30), contributo 10 euro.