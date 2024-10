L’apprendimento digitale diventa una grande festa

Torna, quest’anno negli spazi di Prisma Lab, la giornata dell’apprendimento digitale, organizzata dalla sezione di Prato dell’associazione italiana dislessia insieme al Comune e all’Ufficio scolastico regionale, che rientra nel mese dedicato alla dislessia. La nona edizione della festa della scuola, che l’anno scorso contò ben 4000 presenze, è programmata per sabato 5 ottobre dalle 9 alle 18 ed è dedicata alla valorizzazione dell’individuo nel proprio processo di apprendimento scolastico, lavorativo e sociale, promuovendo una crescita innovativa, che può rappresentare una ricchezza ed essere una guida fruttuosa anche a livello personale.

Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione: il focus sarà sullo sviluppo delle nuove tecnologie a favore di una didattica inclusiva, con un evento che coinvolge 30 istituti di ogni ordine e grado da tutte le province della Toscana. Diffondere informazioni e promuovere inclusione e innovazione è l’obiettivo principale della manifestazione, una festa della scuola e della famiglia dedicata ad insegnanti, genitori, studenti e tutti gli interessati alla conoscenza.

"Questo appuntamento è un punto di riferimento per tutti – dichiarato la sindaca Bugetti - Lo scopo del nostro lavoro quotidiano è quello di far emergere la parte buona della tecnologia". ll programma comprende una trentina di workshop, gli stand delle scuole, incontri di formazione e laboratori, con esperti di e docenti. Ci saranno poi workshop interattivi per famiglie con sessioni pratiche su come utilizzare strumenti digitali, digital per education, in cui studenti più esperti guidano i loro coetanei, dibattiti tra studenti e docenti su privacy, intelligenza artificiale, equità accesso tecnologie, ma anche musica, teatro unite alle ultime tecnologie emergenti.

"Ci saranno oltre 20 incontri di formazione - chiude Manuela Zacchini dell’Aid -, per cui è previsto un attestato di partecipazione, ma anche ttività esterne dove lo sport, la musica e il teatro saranno protagonisti".