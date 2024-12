Lanificio Bisentino celebra 80 anni con 'Di Mano In Mano': focus su sostenibilità e futuro della moda

Molto interesse per Di Mano In Mano, l’iniziativa organizzata da Lanificio Bisentino per celebrare gli 80 anni dell’azienda fondata nel ’44 dalla famiglia Gramigni e per condividere con altri imprenditori e operatori del settore moda una riflessione sul futuro.

I nuovi modelli di consumo e le pratiche legate alla sostenibilità sono stati al centro del talk di ieri pomeriggio al Museo del Tessuto. "E’ un momento di forte cambiamento - ha detto Giovanni Gramigni, CEO del Bisentino - che vede molte aziende del nostro settore fronteggiare nuove complessità e interrogarsi sulle prospettive future. Abbiamo proposto un confronto allargato per provare a immaginare insieme alcune direttrici di sviluppo".

Bisentino in questi 80 anni si è specializzato nella lavorazione di fibre naturali, in particolare mohair, alpaca, lana e cashmere. E’ proprietario di maggioranza di Filatura di Spicciano (filatura cardata) e Manifattura Big, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sciarpe e accessori tessili.

Nel 2023 le aziende del gruppo hanno lanciato il programma Beside, per supportare i brand della moda nell’applicazione di modelli di business circolari e offrire soluzioni concrete per la riduzione dell’impatto ambientale nel tessile.

Il programma della festa continua oggi al Museo del tessuto con due attività a ingresso libero dalle 10.30 alle 12: per i bambini dagli 8 ai 12 anni un laboratorio per trasformare una sciarpa in un originale zainetto a tema natalizio (da prenotare a [email protected]); per tutti consulenze di upcycling con gli esperti di Menaboh per dare nuova vita ai capi inutilizzati nell’armadio (iscrizioni su eventbrite).

La giornata si chiuderà con una visita speciale in azienda, in via Lombarda a Comeana, a cura di Tipo dalle 18.30 (biglietti su Ticketone). "Siamo felici di aprire le porte della nostra azienda e dei nostri archivi storici – dice Giuditta Gramigni, CEO di Manifattura Big - un luogo che testimonia le epoche della moda e che conserva centinaia di collezioni di sciarpe e accessori sviluppati negli ultimi quarant’anni per i più importanti brand internazionali".

Al termine brindisi per tutti e la musica del Collettivo Hot Jazz FM con un repertorio che spazia dagli anni Venti ai Quaranta, coprendo il periodo che va dal cosiddetto hot jazz o New Orleans alla nascita dello swing.