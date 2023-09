Lana al pascolo e l’arte della filatura al Mumat di Vernio

Appuntamento il 30 settembre con TIPO - Turismo industriale Prato: è la volta di "Lana al pascolo. La morbidezza degli alpaca e l’arte della filatura manuale". Il ritrovo è per le 15 di sabato prossimo al Mumat (via della Posta Vecchia, 1, Mercatale di Vernio). E’ un itinerario alla scoperta delle antiche macchine tessili dei secoli e dei decenni passati, conservate o ricostruite, al MuMat - Museo delle Macchine Tessili, con spiegazione del ciclo di lavorazione della lana. A seguire, visita all’allevamento di alpaca di Anticofeudo, animali dai quali si ricava una pregiata e morbida lana. I partecipanti saranno invitati a cimentarsi nell’antica arte della filatura manuale con le strumentazioni presenti. Il tour avrà termine intorno alle 19. Tutti i tour si svolgono con ritrovo sul posto con mezzi propri. Ingresso ridotto 12 euro per: Soci Unicoop Firenze; iscritti associazioni Arci, Acli, Mcl, ex allievi Istituto Buzzi; iscritti patronati CGIL, CISL, UIL; iscritti Ordine Architetti Prato. Tessera in corso di validità da esibire all’ingresso. Per prenotare in convenzione chiamare il numero 0574 843500, oppure scrivere una mail a [email protected], o rivolgersi direttamente alle agenzie Capviaggi di Prato e Firenze.