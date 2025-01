Laboratorio del tempo. Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi: le idee

Sono aperte da ieri e fino alle 17 di lunedì 3 febbraio le iscrizioni ai corsi del Laboratorio del Tempo in patrenza da metà febbraio solo on line sul sito del Comune. Fra le proposte corsi di informatica di base e per l’uso di Excel e di fotografia. I corsi di lingua rispondono a diverse esigenze di conoscenza con vari livelli di approfondimento e riguardano inglese, cinese, spagnolo e francese. Ci sono poi le attività creative ed artistiche, come laboratori di ceramica, lavorazione della cartapesta, fiori di carta, uncinetto, punti maglia, punto croce, attività sul riciclo di libri e vestiti usati. Nell’ambito delle proposte di benessere ci sono corsi di Yoga insieme a Mindfulness, Yoga della risata, Feldenkrais, Pilates Zen ma anche un percorso sulle Costellazione familiari, laboratori di scrittura creativa e bridge. Oltre ai corsi, al Laboratorio sono aperti alcuni spazi gratuiti: Slanci Creativi - giovedì dalle 16 alle 17.30 - che propone ogni mese attività creative varie per passare un po’ di tempo in compagnia; ·Punto Digitale Facile – assistenza e supporto all’utilizzo del pc ed ai servizi digitali della pubblica amministrazione nei giorni: martedì dalle 11 alle 12 e il venerdì dalle 11 alle 12. Il laboratorio del tempo è aperto al pubblico: lunedì e giovedì in orario 10-13.