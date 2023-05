La vittoria della scuola Mascagni Dal web alla vignetta: tutti i premiati

La 21esima edizione del campionato di giornalismo, la manifestazione nata proprio a Prato nel 2002, ha premiato la 3A della scuola media Mascagni per la pagina-inchiesta sulla Resistenza. Secondo posto alla 2B della Zipoli che ha trattato il tema dell’intercultura mentre al terzo posto la 2A del Pontormo di Carmignano con un approfondimento sull’intelligenza artificiale. Il premio Green è stato assegnato alle classi 1A e 2B del Convitto Cicognini per il lavoro sulla risorsa idrica, mentre la vignetta migliore è stata realizzata dagli alunni della 3B della Ser Lapo Mazzei sul tema dei videogiochi. ll web ha premiato la classe 3D della scuola Filippo Mazzei di Carmignano che ha trattato il tema degli acquisti on line.

Anche gli sponsor hanno distribuito numerosi premi: Conad ha assegnato uno buono spesa alla 2B del Convitto Cicognini per l’articolo "Bilancino cassaforte di acqua", alla 3D della Filippo Mazzei per la pagina "Negozi addio, avanza l’e-commerce". La 2A di San Niccolò è salita sul podio grazie all’articolo "Quando i social diventano un lavoro" e infine la Bartolini di Vaiano con le classi 3A e 3F per l’approfondimento su dieta e sport. Estra ha premiato la 2A del conservatorio San Niccolò per il racconto della colletta alimentare svolta dagli alunni mentre Publiacqua ha premiato la 1A del Convitto Cicognini per l’approfondimento sull’acqua come bene prezioso. Infine il Centro Pecci ha donato un ingresso gratuito al museo a tutti gli studenti e insegnanti della scuola Buricchi che hanno partecipato con la classe 3A. Al di là dei premi, un plauso va tutti gli studenti e ai loro insegnanti.