"La versione degli alberi". Mancuso protagonista a Pecci Books

Ultimo appuntamento di Centro Pecci Books 2024: oggi alle 18,30 Stefano Mancuso parlerà del suo ultimo libro, "La versione degli alberi" (Einaudi, novembre 2024). Gli abitanti di Edrevia sono divisi in clan, e ognuno di loro abita in una zona ben precisa: le alture dei Gurra, la pianura dei Dorsoduro, la valle dei Cronaca, le colline dei Guizza e dei Terranegra. È una società in pace, quella degli alberi, con le sue assemblee moderate e intelligenti, i suoi tempi millenari, i suoi rituali e i suoi continui scambi d’informazioni attraverso le radici. Da qualche tempo, però, gli equilibri dei clan sono minacciati dalla crisi climatica: Laurin, Lisetta e Pino, i nostri amatissimi eroi, questa volta dovranno uscire da Edrevia e avventurarsi nel mondo di fuori, alla ricerca di una nuova casa per la tribú degli alberi. Un viaggio avventuroso e spericolato, pieno di incontri e di imprevisti. Mancuso torna ad aprirci le porte del suo mondo verde. Tra il romanzo picaresco e l’apologo, sempre con grande rigore scientifico, Mancuso ci racconta ciò che conosce meglio: la natura e le piante, il nostro più grande patrimonio. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.