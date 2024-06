La Toscana in Bocca fa gola. Record di presenze al Castello. E’ subito Arcobaleno d’estate

Un boom di presenze con oltre 4mila portate servite. La prima edizione de La Toscana in Bocca ha colto nel segno: nelle due serate (7 e 8 giugno) al Castello dell’Imperatore l’appuntamento enogastronomico è riuscito a triplicare le presenze dell’edizione pilota di un anno fa. E’ stato promosso da Confcommercio e Fipe Pistoia e Prato nell’ambito di Eat Prato, con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia e Prato e si è inserito nel circuito di Vetrina Toscana. La Toscana in Bocca ha rappresentato anche un’anteprima di Arcobaleno d’Estate, il cartellone di eventi – dal 19 al 25 giugno – promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, per celebrare l’inizio della stagione turistica.

Sedici tra i migliori ristoratori, pasticceri ed esperti enologi dei territori hanno proposto un viaggio tra i sapori autentici pratesi che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, grazie anche all’intervento dello chef stellato Cristiano Tomei la prima sera e caratterizzato da un costante intrattenimento musicale (dj set e live) che si è mescolato alle degustazioni. Il tutto in un contesto, quello del Castello dell’Imperatore, che si è confermato ancora una volta perfetto per la manifestazione, generando un connubio tra gusto e bellezza particolarmente apprezzato dai visitatori.

"Un risultato reso possibile grazie al supporto di sponsor come Estra e Banca Alta Toscana, degli altri sponsor e del fornitore ufficiale, Zona", sottolineano da Confcommercio.

Nel corso della seconda serata il pubblico ha votato il miglior piatto della manifestazione: a vincere è stato Primo Bistrot – con i suoi bocconcini di maiale con fichi e vin ruspo - seguito dalla Quercia di Castelletti e dal ristorante Il Capriolo.

"La Toscana in Bocca – commenta il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – ha ampiamente confermato, tra le edizioni di Pistoia e quella di Prato, come l’appeal che l’enogastronomia è capace di esercitare sia enorme. Si tratta di un asset economico, turistico e culturale fondamentale per lo sviluppo ulteriore dei nostri territori, intorno al quale dovremo orientare le politiche del futuro prossimo. Ora puntiamo a consolidare la manifestazione ed a crescere ancora".