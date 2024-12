La tombola letteraria di Chiaredilettanti

Da ricordare questa sera Xmas Bookish Bingo, l’originale tombola letteraria ideata da Chiara Agostini e Diletta Capocchi (nella foto), content creator pratesi della pagina Instagram, TikTok e Facebook @chiaredilettanti, in cui le due giovani professoresse parlano di libri tramite post, reel e dirette. L’appuntamento è dalle 21.30 da Schiaccino, il locale adiacente alla biblioteca Lazzerini e al Museo del Tessuto. La partecipazione è gratuita e da prenotare on line (il form si trova sui canali social di @chiaredilettanti). L’idea è quella di creare un momento natalizio conviviale e festoso legato ai libri. Mettendo a disposizione cartelle create da Chiara e Diletta per l’occasione (sempre a tema libresco, naturalmente), si potrà giocare cinque volte; per ogni cinquina e tombolasranno messi in palio libri e gadget messe a disposizione per la serata dalle case editrici NN, Neri Pozza, Accento e Italo Svevo. A proposito di libri, da ricordare anche un appuntamento di grande interesse. Domani alle 17 al Museo di Palazzo Pretorio Ugo De Vita leggerà e racconterà Pier Paolo Pasolini: uno spettacolo fra teatro, cultura e politica. De Vita, attore, docente universitario e protagonista dei Vangeli di Monsignor Gianfranco Ravasi nel ruolo di Gesù di Nazareth, renderà "musica" i versi e la prosa di Pasolini.