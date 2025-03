L’assessore allo sport di Poggio a Caiano, Piero Baroncelli illustra la questione del palazzetto “G. Pacetti”.

Assessore, perché è stato chiuso?

"La nuova amministrazione ha proceduto con la gara per l’affidamento della gestione del palazzetto. Durante i controlli di routine è emersa una criticità: l’ultimo certificato di prova di staticità risaliva al 2003, mentre la normativa prevede un rinnovo decennale di tali verifiche. Inoltre, il progetto di adeguamento del palazzetto alle normative antincendio prevede la separazione degli ingressi per il pubblico e gli atleti e l’adeguamento di spogliatoi e bagni e l’accessibilità ai diversamente abili".

Come vi state muovendo? "Siamo in costante contatto con i responsabili delle società sportive per monitorare la situazione e trovare soluzioni alternative, come la tensostruttura installata in via Giotto, adiacente alla palestra Punto Sport, per accogliere alcune società".

Quando riaprirà? "La riapertura non sarà prima di 3-4 anni. Esprimo il mio rammarico, consapevole del disagio che questa situazione comporta per le società e per la comunità. La tensostruttura è una soluzione temporanea, il nostro obiettivo primario è di restituire alla comunità il palazzetto prima possibile. La speranza è che i lavori di ristrutturazione possano procedere speditamente".