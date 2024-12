La solidarietà di Vincenzo e Carmelo

Erano impegnati in prima persona per gli altri. "Il nostro pensiero va a tutte le vittime dell’esplosione e alle loro famiglie, ai feriti e ai loro colleghi. Siamo attoniti ma vogliamo ricordare l’impegno per gli altri profuso da Carmelo Corso e Vincenzo Martinelli, donatori di sangue a Prato: come Avis cercheremo di onorarli". A dirlo sono Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, Marco Tofani, presidente Avis provinciale di Prato e Andrea Fusi, presidente di Avis comunale di Prato. Sia Carmelo Corso, 57 anni a gennaio originario di Catania, che Vincenzo Martinelli, 51 anni originario di Napoli, sono morti lunedì condividevano anche un forte senso civico e di generosità, quali donatori di sangue.