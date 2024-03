La Sibe sfida Mens Sana. Serve la gara perfetta

Dopo la sconfitta casalinga contro Agliana, la Sibe Gruppo AF Dragons Prato è pronta a tuffarsi nella seconda giornata del girone C della serie C Toscana, quello che determina la promozione nella serie B Interregionale. L’obiettivo è quello di dimenticare la brutta domenica delle Toscanini, con percentuali di tiro mai viste da queste parti. Il calendario però, questa sera alle 20-45 al PalaSclavo di Siena, mette di fronte ai rossoblù la capolista Mens Sana, targata Note di Siena, vittoriosa a San Vincenzo domenica scorsa e solitaria in testa al raggruppamento. "Sotto l’aspetto offensivo, siamo andati malissimo. Abbiamo prodotto pochissimi punti: in questi tre anni il dato peggiore così come le percentuali al tiro, ivi inclusa quella dalla lunetta che è stata inferiore al 50% - commenta coach Pinelli -. Dovevamo cominciare in maniera opposta questa fase di campionato. Sono il primo a prendermi le responsabilità di una gestione di gara non eccelsa e chiedo scusa a chi è venuto a vederci. Domani affronteremo una delle grandi favorire: il pronostico sarà tutto per loro. Giocheremo in un ambiente per palati fini, che ha visto e vissuto momenti storici della pallacanestro italiana, ma abbiamo il dovere di tentare l’impresa". La classifica: Mens Sana 12; Costone 10; Dragons, San Vincenzo, Agliana, Sansepolcro e Pino Firenze 6; Sancat FI 4. Ai play off, dopo le 8 giornate di questa seconda fase, accederanno le prime quattro.

L. M.