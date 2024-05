"La scuola di Schignano è priorità". Bosi e Bongiorno non arretrano

I sindaci di Vaiano, Primo Bosi e di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno intervengono sulla scuola di Schignano.

"La realizzazione della nuova s materna di Schignano è una priorità che non va messa in discussione e neppure ‘rivista’ come sostiene, nel suo programma, la candidata Vivarelli. è necessario mettere a disposizione delle famiglie servizi scolastici sul territorio. Per questo la scuola di Schignano va fatta. L’amministrazione comunale è riuscita ad assicurarsi le risorse necessarie, circa 560 mila euro, che sono state stanziate dalla Regione nel gennaio 2024. Il progetto è pronto da ottobre, purtroppo l’alluvione del 2 novembre ha rallentato le procedure, ma non c’è alcun rischio che le risorse vadano perse. Lanciare allarmi strumentali non aiuta le nostre comunità – aggiunge – Mi fa piacere che la candidata Vivarelli su questo tema abbia fatto marcia indietro e adesso la pensi come me. Va però preso atto che in un recente dibattito ha affermato una posizione molto diversa e che nel suo programma si trova scritto che il progettodella scuola di Schignano è da ’rivedere’".

Il sindaco Bongiorno mette in evidenza la posizione del Comune di Cantagallo: "Già dal 2015, a seguito dei problemi strutturali alla scuola di Migliana, abbiamo trovato una soluzione di piena soddisfazione e lavorato fianco a fianco con Vaiano nell’allestimento della scuola di Schignano. Da parte nostra, diventati proprietari della scuola di Migliana nel 2022, abbiamo presentato il nostro progetto di fattibilità a un bando Pnrr, in cui siamo in graduatoria anche se non finanziati. E’ evidente quindi che siamo interessati alle scelte del comune di Vaiano per la scuola di Schignano, anche perché siamo pronti, nell’eventualità, ad evitare un inutile doppione e adattare il progetto per la ricostruzione della scuola di Migliana a edificio polivalente".