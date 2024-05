La San Martino canta per Jozzelli

Un concerto a Il Garibaldi con la Corale San Martino in ricordo Claudio Jozzelli (foto), scomparso nel 2022, sabato alle 21.15 ad ingresso libero. Figura ben conosciuta, fin dall’attività nel tessile, Jozzelli non è stato solo il presidente della San Martino che da lui prese vita nel 1977 riunendo un gruppo di cantori - genitori i cui bambini frequentavano la scuola elementare omonima: è stato un appassionato animatore di iniziative musicali, legate certo al "suo" coro, ma diffuse ovunque negli spazi della città e provincia. Con Jozzelli nasce l’intesa con il Comune per il Comitato cittadino per le attività musicali della cui offerta beneficia tuttora la città. La culla delle origini è quella del repertorio popolare, con recuperi di canti quasi dimenticati. E poi la lirica, non solo cantata ma anche "rappresentata" sui palcoscenici del circuito toscano. Oggi la corale è diretta dal maestro Gabuzzini con Nadia Mastromartino vicedirettore (presidente Raffaella Menicacci) ultimo tra i tanti musicisti che della corale hanno fatto la storia, come Nicola Mottaran e Mayumi Kuroki. Al "Garibaldi" sarà il maestro Alessandro Bolognesi ad accompagnare al pianoforte il gruppo e per raccontare la storia di Jozzelli ci saranno anche tutte quelle figure (presentate da Veronica Natali e Giovanni Pini) che in tanti anni hanno contribuito a far crescere la musica a Prato.

G.G.