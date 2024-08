La reginetta nel Chianti è pratese. A Matilde il titolo di Miss Eleganza

Dopo tanti piazzamenti, Matilde

Gonfiantini ce l’ha fatta. La 24enne di Prato si è aggiudicata una fascia satellite regionale di Miss Toscana, vincendo il titolo di Miss Eleganza Toscana al termine della serata andata in scena nella suggestiva piazzetta di Castellina, nel cuore del Chianti. Capelli castani, occhi marroni e del segno zodiacale dei Gemelli, Matilde grazie a questo successo farà parte della squadra della Toscana alle pre-finali nazionali di Miss Italia in programma a Numana, nelle Marche, dal 4 settembre.

Tutto questo indipendentemente dall’esito della finalissima di Miss Toscana che si svolgerà a Castelfiorentino la sera di domenica 1° settembre. Matilde ha ottenuto il prestigioso titolo precedendo Ludovica Pieraccioni, diciottenne di Regnano Villa (paese della Lunigiana), in provincia di Massa Carrara. Al terzo posto si è piazzata Penelope Bonuccelli, 18 anni di Viareggio, che ha ottenuto l’ultimo gradino del podio superando Giada Barzagli, diciottenne di Manciano (Grosseto).

La vincitrice è stata premiata dal sindaco di Castellina in Chianti Giuseppe Stiaccini e dall’assessore alle pari opportunità, alla sanità e al sociale Chiara Polvani. La giuria che ha emesso i verdetti era composta dal presidente Giuseppe Stiaccini sindaco di Castellina in Chianti, dalla segretaria Betti Mori e dai componenti Besim Krezi, Angela Orlandi, Chiara Polvani, Francesco Landi, Giacomo Tapinassi, Sara Cardinali, Elisabetta Stiaccini. Insomma, una gran bella soddisfazione per la pratese Matilde Gonfiantini, che finalmente si è guadagnata una fascia.