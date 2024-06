La prende a schiaffi in strada. E le rompe un timpano: bloccato

L’ha presa a schiaffi in mezzo alla strada e l’ha mandata in ospedale con un timpano perforato. Il brutto episodio è avvenuto l’altro giorno proprio di fronte alla caserma dei carabinieri in via Picasso. I militari hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti bloccando l’uomo e mettendo in salvo la ragazza. Si tratta del secondo caso violento nei confronti di una donna in soli due giorni. Il primo è avvenuto a Poggio a Caiano mercoledì pomeriggio dove una donna di 37 anni, disabile, è stata presa a sprangate dall’ex marito che è stato arrestato. La donna è finita in ospedale con una brutta ferita in testa, all’altezza dell’orecchio. Anche in quel caso, l’uomo ha agito in mezzo di strada, di fronte al figlio di un anno, che era con la mamma, e sotto gli occhi di diversi testimoni.

L’uomo bloccato in via Picasso dai militari dell’Arma è un marocchino di 34 anni. Era in compagnia della convivente, una donna italiana di poco più giovane, quando ha perso le staffe mettendole le mani addosso. E’ probabile che i due abbiano avuto una discussione ma i modi usati dopo dall’uomo sono stati del tutto eccessivi. Ha tirato un violento schiaffo sul volto della donna, talmente forte che le ha perforato un timpano. Il tutto è avvenuto sotto le telecamere della caserma dei carabinieri che si sono accorti di quanto stava accadendo in strada e sono subito intervenuti. La donna è finita in ospedale mentre l’uomo è stato identificato. E’ stato informato il pm di turno che ha disposto immediatamente l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare in modo da tutelare la donna. Un provvedimento urgente che consente così di mettere al riparo la vittima da situazioni simili che potrebbero avere sviluppi ancora più gravi.

Purtroppo, i casi di violenza contro le donne non accennano a diminuire e nonostante le tante campagne informative, gli episodi restano molti come dimostrano le continue denunce che arrivano in procura.

L.N.