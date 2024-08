La perdita d’acqua diventa un lago: "Lì da 20 giorni, nessuno la ripara"

"Non ho parole: credo che l’acqua uscita in questi giorni avrebbe fatto felice una famiglia di dieci persone per un anno".

C’è rabbia, amarezza e un pizzico di ironia nelle parole che utilizza Franco Baldi Merildi, residente in zona Galceti, per segnalare il grosso guasto alla rete idrica in via San Martino per Galceti, precisamente fra la strada e il condominio al numero 128 della strada.

Un guasto che sta provocando, da circa 20 giorni, una considerevole perdita d’acqua. Il problema, secondo quanto raccontato dal lettore, è stato già fatto presente a Publiacqua il 10 agosto.

"Mi avevano detto che la segnalazione addirittura era stata già fatta da qualche giorno e che l’intervento era previsto per il 12 agosto. Ma da allora, nulla è cambiato. La pozza in strada è diventata ormai una sorta di piccolo laghetto. Per non parlare del fatto che l’acqua si avvicina al condominio", afferma il lettore. Ancora più infuriata una delle condomini. "Non c’è solo l’enorme spreco d’acqua da considerare, ma anche i momenti di paura che abbiamo vissuto. Prima abbiamo temuto che fosse un danno che riguardava il condominio, poi l’acqua ha cominciato ad entrare nei garage. E, avendo vissuto a novembre il dramma dell’alluvione, abbiamo avuto la preoccupazione che si potessero di nuovo allagare, così da provocare altri guai dopo tutto quello che abbiamo passato. Fortunatamente ciò non è avvenuto perché la pressione dell’acqua è diminuita e la perdita sta riguardando solo la strada. Questo comunque non significa che non ci debba essere un intervento immediato da parte di Publiacqua. E’ un enorme spreco quando si sente dire che l’acqua andrebbe risparmiata".

Dal canto suo, Publiacqua ha confermato di aver preso in carico le segnalazioni e di essere al corrente della situazione. I sopralluoghi sono stati già svolti e i lavori per risolvere il problema verranno svolti entro e non oltre questo venerdì.

Francesco Bocchini