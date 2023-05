La musica che fa miracoli The Song of the Ladder E’ il giorno del grande debutto

E’ il giorno della prima esecuzione assoluta di The Song of the Ladder (Il canto della scala), dopo l’emozione e la meraviglia delle prove generali aperte di ieri. Sul palco della chiesa di San Domenico ben 270 protagonisti, fra musicisti e cantori, che si esibiranno oggi e domani, con due recite al giorno alle 18 alle 21. Com’è noto si tratta di un’opera commissionata dalla Camerata al compositore John Barber – che ha fondato la sua estetica sull’ideale di una missione sociale della musica –, il cui libretto, scritto in inglese da Hazel Gould, è tratto dalla Genesi. E’ la storia di Giacobbe e della sua visione in sogno della scala degli angeli, declinata attraverso una narrazione popolare ebraica, riportata da Elie Wiesel, che è una meravigliosa parabola musicale: gli angeli, tornando in Paradiso, si dimenticano la scala e la lasciano all’umanità. Quella scala è il canto, la musica, il tramite tra la terra e il Cielo. Il progetto è di Camerata e Teatro Metastasio, oltre alla nostra orchestra, ci saranno gli studenti della Verdi, delle medie a indirizzo musicale e del liceo musicale Cicognini-Rodari uniti nell’Orchestra Prato Sinfonietta, il Coro giovanile della Verdi, il Coro giovanile Euphonios, i bambini della primaria Meucci, il Coro Città di Prato. Alla guida di musicisti e cantori Jonathan Webb per la parte musicale e Edoardo Donatini per la regia dello spettacolo. L’interprete protagonista sarà il baritono Mauro Borgioni nel ruolo di Giacobbe. Al suo fianco, l’Arcangelo affidato al controtenore Antonio Giovannini, Isacco al basso-baritono Federico Sacchi, sua moglie Rebecca al mezzosoprano Gabriella Sborgi e i ruoli di Esaù e Rachele a Giacomo Nanni e Sophie Gallagher. Ci sono ancora biglietti disponibili al costo di 15 euro: si possono acquistare sul sito del Metastasio.