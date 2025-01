La Libertà Viaccia sfida Las Vegas

La quattordicesima giornata del campionato di Terza Categoria si chiuderà con il posticipo del lunedì, che metterà di fronte alle 21 il Firenze Nord ed il San Lorenzo Campi Giovani in uno scontro curioso sull’asse Calenzano - Campi Bisenzio. Ma quasi tutte le altre partite si giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 14,30: a quell’ora, il Tobbiana capolista farà visita alla CDP Vaianese che sta attraversando un momento di scarsa brillantezza, ma che resta comunque una squadra solida e coriacea. Per gli uomini di Santini si prospetta una sfida impegnativa, con la prospettiva di allungare temporaneamente a sei lunghezze il vantaggio sulla Polisportiva Carraia seconda (che giocherà invece domani). Ma il match di cartello, con fischio d’inizio alle 15, al Chiavacci: La Libertà Viaccia di Sensi, quinta dopo aver vinto il recupero contro il Firenze Nord lo scorso mercoledì, sfiderà il Las Vegas di Shehaj che viaggia in terza posizione. Da tener d’occhio, allo stesso orario, l’incontro dell’Achilli di Tavola: l’Eureka di Ottati giocherà contro un’Atletico Esperia in gran forma e una vittoria potrebbe rimescolare le carte. Tornando alle 14:30, a completare il programma del sabato saranno Carmignano – Colonnata (a Seano) e Prato Sport – BGV Soccer (al Cironi): quattro compagini in cerca di rilancio e di continuità. L’attenzione, a quel punto, andrà al posticipo domenicale fissato a Calenzano per le 14:30 il Carraia scenderà in campo conoscendo come detto il risultato del Tobbiana primo della classe, ma per poter continuare a sognare il sorpasso è necessario battere quel Bacchereto, la sorpresa della stagione. Chiusura con il Prato Nord U21, l’unica formazione pratese inserita nel girone di Pistoia ed impegnata nel primo turno di ritorno: oggi alle 14:30 la squadra giovanile del club di Galcetello si misurerà in trasferta con l’Hitachi Pistoia, con l’obiettivo di risalire una china e trovare quella svolta che sin qui è mancata. Il conto alla rovescia, in ogni caso, adesso può davvero partire.